В сосуд, содержащий 2 кг воды при температуре 15 градусов добавляют 1 кг горячей воды при 80 градусов. Какая общая температура установится в сосуде?
Физика
В сосуд, содержащий 2 кг воды при температуре 15 градусов добавляют 1 кг горячей воды при 80 градусов. Какая общая температура установится в сосуде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=cm*дельтаТ Q1=Q2 Q1=2*4,2*10^3*(x-15) Q2=1*4,2*10^3*(80-x) Q1=Q2 2*4,2*10^3*(x-15)= 1*4,2*10^3*(80-x) 2(x-15)=80-x 2x-30=80-x 3x=110 x=36,67 - ответ
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