В сосуд, содержащий 2 кг воды при температуре 15 градусов добавляют 1 кг горячей воды при 80 градусов. Какая общая температура установится в сосуде?

Физика

В сосуд, содержащий 2 кг воды при температуре 15 градусов добавляют 1 кг горячей воды при 80 градусов. Какая общая температура установится в сосуде?

Автор: Гость