Дано:треугольник АВС, АВ=АС=10, ВС=16,окружность вписана в треугольник,прямая,проходящая через центр окружности(точку О) параллельно ВС пересекает стороны АС и АВ в точках М и Т соответственоо Найти: МТ?

Геометрия

Дано:треугольник АВС, АВ=АС=10, ВС=16,окружность вписана в треугольник,прямая,проходящая через центр окружности(точку О) параллельно ВС пересекает стороны АС и АВ в точках М и Т соответственоо Найти: МТ?

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