Напишите сочинение на одну из тем:"Удивительное рядом","Дело мастера боится".

Гость: Гость:

Дело мастера боится Жил на свете один лентяй- Миша. Он не любил делать уроки. Он не любил трудится. Он любил играть в футбол. У миши был дедушка. Он жил в Индии. Миша никогда его не видел. Дедушка Миши работал дровосеком. Был очень трудолюбив. И была у него поговорка, с которой он шел по жизни. Однажды в воскресенье, в тот день, когда все ленивые дети хотят спать, к Мише приехал дедушка. Приехал он на неделю. В воскресенье все было хорошо, Миша играл и веселился. В понедельник Миша лениво встал, позавтракал, не взяв портфель пошел бы в школу, но уже проснувшийся дедушка остановил его. - Куда это ты брат без портфеля? - А я уроки не делаю, дневник не беру, учебники тоже, на уроки не хожу, играю с ребятами в футбол. - А чего это ты так? Надо учится! - Сейчас я тебя, Миша, научю своему делу. - Деревья рубить? - Да. - Мам, у нас есть старые деревья, которые можно срубить? -Да, видете ту осину во дворе. Она очень уж старая, мы с отцом хотим посадить новую. Ее можно рубить. -Тогда пойдем Миша. - Ладно. Пошли во двор, взяли топор, и дедушка начал учить мишу рубить деревья. Когда Миша попробовал сам, ему показалась эта работа очень тяжелой. Тогда дедушка сказал: - Да, брат, это не твоя школа, это работа. Дело мастера боится. И срубил дерево. А миша понял урок дедушки. С этого дня начал хорошо учится и работать.