Постройте треугольник АВС так что угол А 45 градусов , угол В 99 градусов

Математика
Постройте треугольник АВС так что угол А 45 градусов , угол В 99 градусов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находишь треий угол 180-45-99=36 градусов Ну и строишь сначала 45 градусов,потом 99,и 36 
Гость:
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