Определите порядок действия 48+15:3-(18+12):5=

Математика
Определите порядок действия 48+15:3-(18+12):5=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48+15:3-(18+12):5 = 47 1) 18+12=30 2) 30 : 5 = 6 3) 15 : 3-5 4) 48 + 5 =53  5) 53 - 6 = 47
Гость:
48+15:3-(18+12):5=47 1)18+12=30 2)30:5=6 3)15:3=5 4)48+5=53 5)53-6=47
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