Напишіть будь ласка 4 речення з частками,що пишуться разом.Наприклад:На зупинці анікого.
Қазақ тiлi
Напишіть будь ласка 4 речення з частками,що пишуться разом.Наприклад:На зупинці анікого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хтось тихо відчинив двері,і до кімнати прилинуло прохолодне повітря. Незабаром закінчиться навчальний рік і я з друзями весело відпочиватиму все літо. Анітрохи не шкодуючи я віддав свій бутерброд Шарику. Я ніяк не міг зрозуміти, чому люди інколи бувають такими жорстокими...
Гость:
Невдовзі на зупинку під'їхав тролейбус. Петрик анічогісінко не робив математики, через це і отримав двійку. Ніхто з пасажирів автомобіля не знав водія. Дехто з учнів вирішив не йти на екскурсію до зоопарку.
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