Напишіть будь ласка 4 речення з частками,що пишуться разом.Наприклад:На зупинці анікого.

Гость: Гость:

Хтось тихо відчинив двері,і до кімнати прилинуло прохолодне повітря. Незабаром закінчиться навчальний рік і я з друзями весело відпочиватиму все літо. Анітрохи не шкодуючи я віддав свій бутерброд Шарику. Я ніяк не міг зрозуміти, чому люди інколи бувають такими жорстокими...