в правильной треугольной пирамиде угол между скрещивающимися ребрами равен...

Геометрия
в правильной треугольной пирамиде угол между скрещивающимися ребрами равен...
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