Почему референтную группу некоторые исследователи называют группой эталонной?

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Просто давайте вспомним определение: группы, реальные или условные, значимые для человека, с которыми он соотносит себя как с эталоном, нормы, ценности, мнения и оценки которых он разделяет, сравнивает с ними свои взгляды и поступки, называют референтными группами. Вы сами видите, что такие группы - эталон для человека, которому он следует, придерживается, разделяя такие же взгляды и мнения. Можно сказать, что такая группа становится образцом для подражания, наверное, именно поэтому, некоторые исследователи называют референтную группу эталонной.