в коробке лежат 6 синих карандашей и 4 красных. Какова вероятность того , что из трех наугад выбранных карандашей 2 будут синими и  1 красным?

Гость: Гость:

Всего в коробке 6+4 = 10 карандашей. Значит вероятность вытащить синий карандаш равна 6/10 или 3/5, а вероятность вытащить красный карандаш равна 4/10 или 2/5. Вероятность наступления трех событий одновременно равна произведению их вероятностей. Тогда (3/5)*(3/5)*(2/5)=18/125=0,144