в коробке лежат 6 синих карандашей и 4 красных. Какова вероятность того , что из трех наугад выбранных карандашей 2 будут синими и  1 красным?

Математика
в коробке лежат 6 синих карандашей и 4 красных. Какова вероятность того , что из трех наугад выбранных карандашей 2 будут синими и  1 красным?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/10=0,2 - это вероятность 2х синих 1/10=0,1- это 1го красного
Гость:
Всего в коробке 6+4 = 10 карандашей. Значит вероятность вытащить синий карандаш равна 6/10 или 3/5, а вероятность вытащить красный карандаш равна 4/10 или 2/5. Вероятность наступления трех событий одновременно равна произведению их вероятностей. Тогда (3/5)*(3/5)*(2/5)=18/125=0,144
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