В воде распространяются пучки света красного, зеленого и голубого цветов .Скорость распространения какого из пучков больше ?
Физика
В воде распространяются пучки света красного, зеленого и голубого цветов .Скорость распространения какого из пучков больше ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
красного! у него длина волны больше! навкерное)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
хоровая студия гастролировала 18 дней. из них 12 дней она давала 3 концерта в день, два дня - по 1 концерту, а остальные дни - по 2 концерта в день...
Обществознание
Математика
в двух залах 249 стульев. в 1 зале 15 рядов по 10 стульев. остальные стулья поставили во 2 зале в 9 рядов поровну. сколько стульев в каждо ряду вто...
Математика
в коробке лежат 6 синих карандашей и 4 красных. Какова вероятность того , что из трех наугад выбранных карандашей 2 будут синими и 1 красным?