В воде распространяются пучки света красного, зеленого и голубого цветов .Скорость распространения какого из пучков больше ?

Физика
В воде распространяются пучки света красного, зеленого и голубого цветов .Скорость распространения какого из пучков больше ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
красного! у него длина волны больше!   навкерное) 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
хоровая студия гастролировала 18 дней. из них 12 дней она давала 3 концерта в день, два дня - по 1 концерту, а остальные дни - по 2 концерта в день...
Ответить
Обществознание
полководец 18 века прославвившееся в битве при Кангуле получивший титул "Задунайский"
Ответить
Математика
в двух залах 249 стульев. в 1 зале 15 рядов по 10 стульев. остальные стулья поставили во 2 зале в 9 рядов поровну. сколько стульев в каждо ряду вто...
Ответить
Математика
в коробке лежат 6 синих карандашей и 4 красных. Какова вероятность того , что из трех наугад выбранных карандашей 2 будут синими и  1 красным?
Ответить
География
Эссе на тему Без нужды живет кто деньги бережет
Ответить