хоровая студия гастролировала 18 дней. из них 12 дней она давала 3 концерта в день, два дня - по 1 концерту, а остальные дни - по 2 концерта в день. сколько всего концертов дала студия во время этих гастролей?

Математика

хоровая студия гастролировала 18 дней. из них 12 дней она давала 3 концерта в день, два дня - по 1 концерту, а остальные дни - по 2 концерта в день. сколько всего концертов дала студия во время этих гастролей?

Автор: Гость