хоровая студия гастролировала 18 дней. из них 12 дней она давала 3 концерта в день, два дня - по 1 концерту, а остальные дни - по 2 концерта в день. сколько всего концертов дала студия во время этих гастролей?
Математика
хоровая студия гастролировала 18 дней. из них 12 дней она давала 3 концерта в день, два дня - по 1 концерту, а остальные дни - по 2 концерта в день. сколько всего концертов дала студия во время этих гастролей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12 х 3 = 36 концертов за 12 дней 2) 2 х 1 = 2 концерта за 2 дня 3) 12 + 2=14 дней первые 12 и 2 дня вместе 4) 18 - 14 = 4 дня остальные 5) 4 х 2 = 8 концертов в отальные дни 6) 36 + 2 + 8 = 46 концертов всего дала студия во время своих гастролей.
Гость:
всего -18 12*3= 36 2*1=2 за 14 дней - 38 конц осталось - 4 дня по 2 конц 4*2 =8 36+2+8=46 концертов всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
в двух залах 249 стульев. в 1 зале 15 рядов по 10 стульев. остальные стулья поставили во 2 зале в 9 рядов поровну. сколько стульев в каждо ряду вто...
Математика
в коробке лежат 6 синих карандашей и 4 красных. Какова вероятность того , что из трех наугад выбранных карандашей 2 будут синими и 1 красным?