полководец 18 века прославвившееся в битве при Кангуле получивший титул "Задунайский"
Обществознание
полководец 18 века прославвившееся в битве при Кангуле получивший титул "Задунайский"
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Гость:
Петр Александрович Румянцев, генерал-фельдмаршал (сражение у реки Кагул 21 июля1770 г)
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