Можно расставить 10 стульев в доль квадратной комнаты так что-бы возле каждой стены было поровну стульев? плиз с обьеснением очень надо

Нет,нельзя.т.к. если мы ставим возле каждой стены по 3 стула,то это только 8,а если ставим по 4,то это уже 12.

Гость: Гость:

Есть понятие вдоль, а есть понятие поперёк. Если это так то тогда у нас вдоль 2 стены 10:2 = 5 (с) Ответ: по 5 стульев