Можно расставить 10 стульев в доль квадратной комнаты так что-бы возле каждой стены было поровну стульев? плиз с обьеснением очень надо

Математика
Можно расставить 10 стульев в доль квадратной комнаты так что-бы возле каждой стены было поровну стульев? плиз с обьеснением очень надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет,нельзя.т.к. если мы ставим возле каждой стены по 3 стула,то это только 8,а если ставим по 4,то это уже 12.
Гость:
Есть понятие вдоль, а есть понятие поперёк. Если это так  то тогда у нас вдоль 2 стены 10:2 = 5 (с) Ответ: по 5 стульев
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