какое влияние оказывают теплые и холодные течения на климат территории? Пояните на примерах.

Гость: Гость:

теплые течения несут теплый воздух холодные течения несу хоодный воздух также можно задать вопрос :Почему форточки в окнах делают вверху, а батареи отопления внизу? ответ: потому что весь теплый воздух поднимается вверх, а батареи ставят внизу для того что бы нагревать холодный воздух, который потом под действием физических законов поднимется вверх!Чем выше тем и теплее, а батареи обогревают центральную линию комнаты) Все гениальное просто) если из геогафии то почему в африке снега нету, потому что вода не успевает нагреться и все тепло уходит в землю поэтому климат теплый в холодных странах все наоборот