пуля массой 9 г,летевшая вертикально вверх со скоростью 200м/с ,пробила лежавшую на двух столах (как на опорах) доску массой 0,27 кг.При этом доска подпрыгнула на высоту 0,2м над уровнем столов. Какаое кол-во теплоты выделилось...
Физика
пуля массой 9 г,летевшая вертикально вверх со скоростью 200м/с ,пробила лежавшую на двух столах (как на опорах) доску массой 0,27 кг.При этом доска подпрыгнула на высоту 0,2м над уровнем столов. Какаое кол-во теплоты выделилось при прохождении пули через доску?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=Ek пули после прохождения через доску! Ek1= 0,009*40000/2=180Дж мжеаш=0,2*0,27*10=0,54Дж Ek2=180-0,54=179,46 Q=179,46Дж - ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
У человека гипертрихоз наследуется как рецессивные , сцепленный с У-хромосомный признак, а дальтонизм-как рецессивный , сцепленный с Х - хромосомны...
Математика
Можно расставить 10 стульев в доль квадратной комнаты так что-бы возле каждой стены было поровну стульев? плиз с обьеснением очень надо
Алгебра
сумма первых восьми членов арифметической прогрессии равна 66,а сумма первых четырёх её членов равна 21.Найдите первый член прогрессии
Физика
В воде распространяются пучки света красного, зеленого и голубого цветов .Скорость распространения какого из пучков больше ?