пуля массой 9 г,летевшая вертикально вверх со скоростью 200м/с ,пробила лежавшую на двух столах (как на опорах) доску массой 0,27 кг.При этом доска подпрыгнула на высоту 0,2м над уровнем столов. Какаое кол-во теплоты выделилось...

Физика

пуля массой 9 г,летевшая вертикально вверх со скоростью 200м/с ,пробила лежавшую на двух столах (как на опорах) доску массой 0,27 кг.При этом доска подпрыгнула на высоту 0,2м над уровнем столов. Какаое кол-во теплоты выделилось при прохождении пули через доску?

Автор: Гость