. При засолке на 10 кг рыбы кладут 3,5 кг соли. Сколько потребуется соли для засолки 2 ц рыбы? решите при помощи пропорции. человек может произнести членороздельно около 300 слов в минкту.Сколько слов произнесут 2 болтушки-пя...
Математика
. При засолке на 10 кг рыбы кладут 3,5 кг соли. Сколько потребуется соли для засолки 2 ц рыбы? решите при помощи пропорции. человек может произнести членороздельно около 300 слов в минкту.Сколько слов произнесут 2 болтушки-пятиклассницы за первые 5 минут урока? решите при помощи пропорции. это две зодачи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10кг-3,5 кг соли 200кг-?кг соли ?=200*3,5/10=70кг соли 300слов-1 минута ?-5 минут ?=5*300/1=1500 слов одна 1500*2=3000 слов обе
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