. При засолке на 10 кг рыбы кладут 3,5 кг соли. Сколько потребуется соли для засолки 2 ц рыбы? решите при помощи пропорции. человек может произнести членороздельно около 300 слов в минкту.Сколько слов произнесут 2 болтушки-пя...

Математика

. При засолке на 10 кг рыбы кладут 3,5 кг соли. Сколько потребуется соли для засолки 2 ц рыбы? решите при помощи пропорции. человек может произнести членороздельно около 300 слов в минкту.Сколько слов произнесут 2 болтушки-пятиклассницы за первые 5 минут урока? решите при помощи пропорции. это две зодачи.

Автор: Гость