Докажите, что млекопитающие произошли от древних пресмыкающихся.
Биология
Докажите, что млекопитающие произошли от древних пресмыкающихся.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
*строения организма у млекопитающих и пресмыкающихся совпадает *строение и развитие зародышей совпадает. Основные признаки млекопитающих- живорождение, выкармливание детенышей молоком, из этого следует, что млекопитающих делят на первозверей (яйцекладущие) как и пресмыкающиеся, но детенышей выкармливают молоком как млекопитающие.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Физика
пуля массой 9 г,летевшая вертикально вверх со скоростью 200м/с ,пробила лежавшую на двух столах (как на опорах) доску массой 0,27 кг.При этом доска...
Биология
У человека гипертрихоз наследуется как рецессивные , сцепленный с У-хромосомный признак, а дальтонизм-как рецессивный , сцепленный с Х - хромосомны...