Докажите, что млекопитающие произошли от древних пресмыкающихся.

Биология
Докажите, что млекопитающие произошли от древних пресмыкающихся.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  *строения организма у млекопитающих и пресмыкающихся совпадает   *строение и развитие зародышей совпадает.  Основные признаки млекопитающих- живорождение, выкармливание детенышей молоком, из этого следует, что  млекопитающих делят на первозверей (яйцекладущие) как и пресмыкающиеся, но детенышей выкармливают молоком как млекопитающие.
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