Докажите, что млекопитающие произошли от древних пресмыкающихся.

Гость: Гость:

*строения организма у млекопитающих и пресмыкающихся совпадает *строение и развитие зародышей совпадает. Основные признаки млекопитающих- живорождение, выкармливание детенышей молоком, из этого следует, что млекопитающих делят на первозверей (яйцекладущие) как и пресмыкающиеся, но детенышей выкармливают молоком как млекопитающие.