Помогите пожалуйста написать сочинение на тему: Почему Анна Шерер и Элен Безухова бездетны?
Литература
Помогите пожалуйста написать сочинение на тему: Почему Анна Шерер и Элен Безухова бездетны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А если посмотреть на этот вопрос через толстовскую "мысль семейную", можно предположить, что Толстой дает право иметь детей, продолжение рода только достойным, тем, за кто находит свое место в этой жизни и, следовательно, сможет правильно воспитать последующее поколение.
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