слово четвероногий разобрать по составу

Русский язык
слово четвероногий разобрать по составу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
слово состоит из двух корней -четвер--ног- и соединительная гласная -о- -ий- - окончание 
Гость:
четвероногий - чет - корень. ног - корень. ий -  окончание.четвероног - основа. вер - корень
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