слово четвероногий разобрать по составу
Русский язык
слово четвероногий разобрать по составу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
слово состоит из двух корней -четвер--ног- и соединительная гласная -о- -ий- - окончание
Гость:
четвероногий - чет - корень. ног - корень. ий - окончание.четвероног - основа. вер - корень
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