Сколько литров хлороводорода образуется при взаимодействии 3л H2с избытком Cl2?
Химия
Сколько литров хлороводорода образуется при взаимодействии 3л H2с избытком Cl2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,13 моль х моль H2 + Cl2 = 2HCl 1 моль 2моль n = V/Vm n(H2) = 3 л / 22,4 л/моль = 0,13 моль 0,13 = х 1 2 х = 0,26 n(HCl) = 0,26 моль V = Vm * n V(HCl) = 22,4 л/моль * 0,26 моль = 2,912 л Ответ: 2,912 л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Русский язык
С каким способом действия при определении написания безударного личного окончания глагола ты согласен? А) (ты) выуч…шь – глагол 1 спряжения, так к...
Математика
. При засолке на 10 кг рыбы кладут 3,5 кг соли. Сколько потребуется соли для засолки 2 ц рыбы? решите при помощи пропорции. человек может произне...