Сколько литров хлороводорода образуется при взаимодействии 3л H2с избытком Cl2?

Химия
Сколько литров хлороводорода образуется при взаимодействии 3л H2с избытком Cl2?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,13 моль  х моль H2 + Cl2 = 2HCl 1 моль        2моль n = V/Vm n(H2) = 3 л / 22,4 л/моль = 0,13 моль 0,13 = х    1      2 х = 0,26 n(HCl) = 0,26 моль V = Vm * n V(HCl) = 22,4 л/моль * 0,26 моль = 2,912 л Ответ: 2,912 л
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