газ поместили в теплонепроницаемую оболочку. как будет изменяться температура газа, если постепенно увеличивать объём оболочки?
Физика
газ поместили в теплонепроницаемую оболочку. как будет изменяться температура газа, если постепенно увеличивать объём оболочки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
останется таким же , т.к оболочка теплонепроницаемая) я правда не уверен но вроде так
Гость:
При увеличении оболочки количество газа не меняется, т.е. количество молекул б оболочке остается неизменным. Для молекул газа предоставляется больше пространства, следовательно, молекулы газа расположены более "свободно" и они будут сталкиваться реже, чем раньше. Так как молекулы сталкиваются меньше, т выделяется меньше энергии и ТЕМПЕРАТУРА УМЕНЬШАЕТСЯ
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