1. Из трех отличников 9 "A" класса и четырех отличников 9 "Б" класса надо выбрать двух человек (из каждого класса по одному) для поездки за рубеж. Сколькими способами это можно сделать?

Гость: Гость:

в одном классе у нас 3 чел, а в другом 4 чел, значит 3 чел могут пойти с каждым из 4 по 1 разу. тогда 3х 4 = 12 (раз) 9 "А" !, №, ; 9"Б" =, +, ?, % Знаками я представила людей != №= ; = !+ №+ ; + !? №? ; ? !% № % ; %