Помгите плииииззз,авторы А.А.Данилов,Л.Г.Косулина. по пораграфу 17(выписать причины объединения)

Обществознание
Помгите плииииззз,авторы А.А.Данилов,Л.Г.Косулина. по пораграфу 17(выписать причины объединения)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Крестьяне-б,в 2) Ремесленники-б,в,г 3) Купцы-б,в,г 4) Бояре-а,д,е
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