По наклонному помосту длиной 10,8 м и высотой 1,2 м поднимают груз массой 180 кг, прилагая силу в 250 Н. Определите КПД помоста.
Физика
По наклонному помосту длиной 10,8 м и высотой 1,2 м поднимают груз массой 180 кг, прилагая силу в 250 Н. Определите КПД помоста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
mgh *100%= 180кг* 10м/с2* 1,2м *100% = 2160 Дж * 100% = 80% Fl 250Н* 10,8м 2700Дж
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