в 1 м3 морской воды содержится 35 кг соли.Сколько граммов соли содержится в 1 л морской воды?Сколько потребуется литров морской воды,чтобы получить 4 кг 200 г соли?
Математика
в 1 м3 морской воды содержится 35 кг соли.Сколько граммов соли содержится в 1 л морской воды?Сколько потребуется литров морской воды,чтобы получить 4 кг 200 г соли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1м3=1000дм3 1дм3=1л 35000г:1000=35г в 1 л 4200:35=120л ответ: 35 г соли содержится в 1л. 120л морской воды потребуется, чтобы получить 4 кг 200г соли.
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