Цена товара была понижена на 20%.На сколько процентов теперь надо ееповысить,чтобы получить первоначальную цену?
Математика
Цена товара была понижена на 20%.На сколько процентов теперь надо ееповысить,чтобы получить первоначальную цену?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цена товара была х. Так как она снизилась на 20 %, то она стала х - 0,2х = 0,8х Требуется вернуть 0,8х к прежней цене х. х/0,8х = 1,25 Таким образом, х составляет 1, 25 часть от 0,8х. 1,25-1 = 0,25 0,25*100 = 25процентов
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