помогите составить цепочку превращений с Al из 10 шагов
Химия
помогите составить цепочку превращений с Al из 10 шагов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Al--Al2O3---Al2(SO4)3---Al(OH)3---Al2O3---AlCl3---Al(OH)3---Al(OH)2Cl могу только из 7 )
Гость:
Al---Al2O3---NaAlO2---Al(OH)3---AlCl3---LiAlH4---(AlH3)n---AlH3*NH3---AlN---Al2O3---Al2O все указаные вещ-ва сущ-ют
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