около треугольника ABC с углами А=30 градусов и В = 60 градусов описана окружность.надите её радиус если АВ = 10 см
Геометрия
около треугольника ABC с углами А=30 градусов и В = 60 градусов описана окружность.надите её радиус если АВ = 10 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)угол С=180-А-В=180-60-30=90(град) Это значит, что треугольник АВС-прямоугольный. 2)Около треугольника АВС (прямоугольного, см. 1))описана окружность, следовательно её гипотенуза АВ является диаметром этой окружности. АВ=10 см (по условию), значит радиус окружности R=AB:2=10:2=5(см) Ответ: 5 см
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