Из точки B,взятой на окружности,проведена хорда BA и диаметр BC,и хорда BA стягивает дугу в 46 градусов.Найдите угол между хордой и диаметром.
Геометрия
Из точки B,взятой на окружности,проведена хорда BA и диаметр BC,и хорда BA стягивает дугу в 46 градусов.Найдите угол между хордой и диаметром.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дуга BC- 180 градусов Дуга AC = 360-46-180=134 градуса угол ABC = 1/2 дуги AC= 0.5*134= 67 градусов Ответ: 67 градусов
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