Из точки B,взятой на окружности,проведена хорда BA и диаметр BC,и хорда BA стягивает дугу в 46 градусов.Найдите угол между хордой и диаметром.

Геометрия

Из точки B,взятой на окружности,проведена хорда BA и диаметр BC,и хорда BA стягивает дугу в 46 градусов.Найдите угол между хордой и диаметром.

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