один из четырёх углов, образовавшихся при пересечении двух прямых в 11 раз меньше суммы трёх остальных углов. найдите 4 угла.
Геометрия
один из четырёх углов, образовавшихся при пересечении двух прямых в 11 раз меньше суммы трёх остальных углов. найдите 4 угла.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x- наименьший угол 11х-остальные углы сумма всех углов - 360 градусов 360/12=30 градусов - наименьший угол При пересечении двух прямых образовалось две пары вертикальных углов Следовательно 1угол=2углу=30градусов 3угол=4углу=? (360-30-30)/2=150 градусов Ответ: 150; 30; 150; 30.
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