один из четырёх углов, образовавшихся при пересечении двух прямых в 11 раз меньше суммы трёх остальных углов. найдите 4 угла.

Геометрия

один из четырёх углов, образовавшихся при пересечении двух прямых в 11 раз меньше суммы трёх остальных углов. найдите 4 угла.

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