Лозунги Горбачева, Черненко, Андропова (лучше с примерами)
Обществознание
Лозунги Горбачева, Черненко, Андропова (лучше с примерами)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
лозунги Горбачёва не были способны радикально изменить положение вещей и ход событий. Главный лозунг Горбачёва; Для всего этого требовалась модернизация экономики и политической системы: Нужны революционные сдвиги — переход к принципиально новым технологическим системам, к технике последних поколений, дающих наивысшую эффективность Черненнко это который из ЛДПР ?? лозунг Андропова: порядок и дисциплина! это самый яркий его лозунг.
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