После того как была продана четверть конфет, вес ящика уменьшился на 24%. Определите массу пустого ящика, если ящик с конфетами первоначально имел массу 60 кг.

Математика

После того как была продана четверть конфет, вес ящика уменьшился на 24%. Определите массу пустого ящика, если ящик с конфетами первоначально имел массу 60 кг.

Автор: Гость