После того как была продана четверть конфет, вес ящика уменьшился на 24%. Определите массу пустого ящика, если ящик с конфетами первоначально имел массу 60 кг.

Математика
После того как была продана четверть конфет, вес ящика уменьшился на 24%. Определите массу пустого ящика, если ящик с конфетами первоначально имел массу 60 кг.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 24*4=96- столько % вес конфет  2 60*0,96=57,6- столько весят конфеты  3 60-57,6=2,4 - столько весит ящик  ответ 2,4 кг 
Гость:
60*0.76=45.6 60-45.6=14.4 14.4*4=57.6 вес конфет 60-57.6=2.4
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