от данного слова образуй прилагательное ветеран -----

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от данного слова образуй прилагательное ветеран -----
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветеран-ветеранский,ветеранская,ветеранское... Пожалуйста!)
Гость:
Заглянул в толковый словарь и увидел слово ветеранский. От слова ветеран образуется прилагательное ветеранский
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