от данного слова образуй прилагательное ветеран -----
Русский язык
от данного слова образуй прилагательное ветеран -----
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветеран-ветеранский,ветеранская,ветеранское... Пожалуйста!)
Гость:
Заглянул в толковый словарь и увидел слово ветеранский. От слова ветеран образуется прилагательное ветеранский
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