площадь прямоугольной грядки длиной 4 м и шириной 1,5 м составляет 0,15% огорода. Какова площадь огорода ?

Гость: Гость:

4х 1,5 = 6 ( м кв) занимает 0,15% площади огорода 6:15 х100 = 40 (м. кв.) занимает 1% всей площади огорода 40 х 100 = 4 000 (м. кв) площадь всего огорода Проверка 4000:100 :100 х 15= 6 (м. кв) Ответ: 4000 м. кв площадь всего оргорода