написать реферат про африку 3 класс

Гость: Гость:

Говоря о ресурсах Африки, необходимо делать отсчет опираясь на некоторые известные факты об этом материке. Во-первых, богатство определяется рельефом, спецификой распространения природных зон и конечно же, особенностями климата. Кроме того, страны Африки в большинстве своем не способы быстро уничтожить или уменьшить богатства ввиду отсталости в развитии экономическом. И все же, про этот материк модно с одной стороны говорить о том, что он богат, а с другой стороны о том, что в последние годы ведется интенсивное истощение природных ресурсов Африки - МОГУ ПОБОЛЬШЕ НАПИСАТЬ !