написать реферат про африку 3 класс
История
написать реферат про африку 3 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Говоря о ресурсах Африки, необходимо делать отсчет опираясь на некоторые известные факты об этом материке. Во-первых, богатство определяется рельефом, спецификой распространения природных зон и конечно же, особенностями климата. Кроме того, страны Африки в большинстве своем не способы быстро уничтожить или уменьшить богатства ввиду отсталости в развитии экономическом. И все же, про этот материк модно с одной стороны говорить о том, что он богат, а с другой стороны о том, что в последние годы ведется интенсивное истощение природных ресурсов Африки - МОГУ ПОБОЛЬШЕ НАПИСАТЬ !
Гость:
Полагается, что человеческая жизнь началась в Африке между 5 миллионами и 8 миллионами лет назад. В 1990 приблизительно 12 процентов всего населения земли (около 642 миллиона людей) проживало в Африке, делая её вторым по густонаселенности континентом после Азии. Для Африканского континента характерен равнинный рельеф. Хотя Африка по площади занимает приблизительно пятую часть Земли, то население составляет всего 12 процентов. В Африке говорят более чем на 1000 языках, как на своих родных, так и на многих европейских.
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