велосипедист проехал 60 км за 5 ч. за какое время он проехал бы этот путь, если бы увеличил скорость на 3 км/ч?
Математика
велосипедист проехал 60 км за 5 ч. за какое время он проехал бы этот путь, если бы увеличил скорость на 3 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60/5=12(км/ч)- скорость велосипедиста 12+3=15(км/ч) 60/15=4(ч) Ответ: 4 часа.
Гость:
за 4 часа...Т.к. до повышения скорости он имел скорость в 12 км/ч,а т.к он увеличил ее на 3 км/ч то она стала 15 км/ч.а сделовательно по формуле t=S/V,то он потратил бы время 4 часа
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