велосипедист проехал 60 км за 5 ч. за какое время он проехал бы этот путь, если бы увеличил скорость на 3 км/ч?

Гость: Гость:

за 4 часа...Т.к. до повышения скорости он имел скорость в 12 км/ч,а т.к он увеличил ее на 3 км/ч то она стала 15 км/ч.а сделовательно по формуле t=S/V,то он потратил бы время 4 часа