От куска ткани длиной 96м отрезали одну восьмую часть. На сколько раз отрезанная часть ткани меньше осташейся?

Математика

От куска ткани длиной 96м отрезали одну восьмую часть. На сколько раз отрезанная часть ткани меньше осташейся?

Автор: Гость