составьте уравнение касатальной к графику функции у=-3 х^2 + 6х + 1 в точке пересечения графика фкнкции с осью ординат
Алгебра
составьте уравнение касатальной к графику функции у=-3 х^2 + 6х + 1 в точке пересечения графика фкнкции с осью ординат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]y=-3x^2+6x+1\\ y=-3\cdot 0^2+6\cdot 0+1=1\\ (0;1)[/latex] y'=-6x+6 y'(0)=6 y(0)=1 f(x)=1+6(x-0) f(x)=6x+1
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