составьте уравнение касатальной к графику функции у=-3 х^2 + 6х + 1 в точке пересечения графика фкнкции с осью ординат

Алгебра

составьте уравнение касатальной к графику функции у=-3 х^2 + 6х + 1 в точке пересечения графика фкнкции с осью ординат

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