Теплоход проходит за 15 часов против течения столько же сколько за 13 часов по течению. найдите скорость течения , если собственная скорость теплохода 70км/ч
Математика
Теплоход проходит за 15 часов против течения столько же сколько за 13 часов по течению. найдите скорость течения , если собственная скорость теплохода 70км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Классическая задача на движение по течению и против течения. В данном случае самое главное это вспомнить основную формулу движения: S=VT. В данной задаче путь пройденный ПО течению равен пути пройденному ПРОТИВ течения. Тогда Мы можем приравнять VT(по теч)=VT(против) Пусть х- скорость течения реки, тогда уравнение примет вид: (70+х)*13=(70-х)*15 Решая уравнение получаем х=5 км/ч -- ответ
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