НАПИШИТЕ ПРОГРАММУ, ЧТОБЫ ЧЕРЕПАШКА НАРИСОВАЛА БУКВУ Б ИНФОРМАТИКАОЧЕНЬ СРОЧНО ЗАРАНИЕ СПАСИБО
Экономика
НАПИШИТЕ ПРОГРАММУ, ЧТОБЫ ЧЕРЕПАШКА НАРИСОВАЛА БУКВУ Б ИНФОРМАТИКАОЧЕНЬ СРОЧНО ЗАРАНИЕ СПАСИБО
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hodghjChicago DIY sghdhfddhhddz
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