В растворе массой 100 г содержится соль массой 20 г. Найти массовую долю соли в растворе. Заранее спасибо...

Химия

В растворе массой 100 г содержится соль массой 20 г. Найти массовую долю соли в растворе. Заранее спасибо...

Автор: Гость