В растворе массой 100 г содержится соль массой 20 г. Найти массовую долю соли в растворе. Заранее спасибо...
Химия
В растворе массой 100 г содержится соль массой 20 г. Найти массовую долю соли в растворе. Заранее спасибо...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:m(Р-ра)=100г. m(в-ва)=20г. найти:W решение: W=m(в-ва)\m(Р-ра)*100% W=20\100*100=20% ответ:массовая доля соли в растворе =20%
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