Найти ребро куба если объем равен 8

Математика
Найти ребро куба если объем равен 8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
объем куба = длина*высота*ширина у куба все стороны равны, следовательно ребро = 2
Гость:
V=высота*ширину*длину   V=a в кубе 2 в кубе=8 Ответ:2
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