Найти ребро куба если объем равен 8
Математика
Найти ребро куба если объем равен 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
объем куба = длина*высота*ширина у куба все стороны равны, следовательно ребро = 2
Гость:
V=высота*ширину*длину V=a в кубе 2 в кубе=8 Ответ:2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Алгебра
Химия
В растворе массой 100 г содержится соль массой 20 г. Найти массовую долю соли в растворе. Заранее спасибо...
Алгебра
лаборант должен был набрать на компьютере 200 страниц текста за определенное время.печатая в день на 5 стр больше чем планировал,он завершил работу...