Одно из  чисел на 7 больше другого .Если  меньшее число  увеличить в 2 раза,а большее на 6 ,то их суммастанет равной31. Найдите числа.

Алгебра
Одно из  чисел на 7 больше другого .Если  меньшее число  увеличить в 2 раза,а большее на 6 ,то их суммастанет равной31. Найдите числа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x+x+7+6=31 3x=18 x=6 6+7=13 Ответ 6 и 13
Гость:
Пусть одно из чисел х, а второе у ( меньшее число) х > у на 7 Первое уравнение для системы х  = у + 7 если у увел в 2 раза + х на 6 то = 31 тоо есть 2у + х + 6 =31 Вот мы получили два уравнения для системы {х  = у + 7 {2у + х + 6 =31   {х  = у + 7 {2у + х = 25   Подставим значение х из первого уравнения во второе 2у +  у + 7 = 25 3у = 25 -7 3у = 18 у= 6  найдем х х = 6 + 7 = 13 ОТвет 6, 13
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