Одно из  чисел на 7 больше другого .Если  меньшее число  увеличить в 2 раза,а большее на 6 ,то их суммастанет равной31. Найдите числа.

Гость: Гость:

Пусть одно из чисел х, а второе у ( меньшее число) х > у на 7 Первое уравнение для системы х = у + 7 если у увел в 2 раза + х на 6 то = 31 тоо есть 2у + х + 6 =31 Вот мы получили два уравнения для системы {х = у + 7 {2у + х + 6 =31 {х = у + 7 {2у + х = 25 Подставим значение х из первого уравнения во второе 2у + у + 7 = 25 3у = 25 -7 3у = 18 у= 6 найдем х х = 6 + 7 = 13 ОТвет 6, 13