Синтаксический анализ простого предложения - над светлым озером пурпуровой зари вечерний пламень потухает, и лексический разбор слов - потухает и челнок.

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что? пламень-_______- подлежащее что делает? потухает- сказуемое какой? вечерний~~~~~~определение над предлог где?? озером и зари это будет обстоятельство _._._ над озером каким? светлым~~~~~~определение зари какой? пурпуровой~~~~~~определение потухает- н.ф потухать вид:совершенный, спряжение 2 спряжение наклонение:изьявительное, время- настоящее, число единственное лицо 3 лицо, род:ж. род что делает?потухает сказуемое челнок-сущ неодушевленное, нарицательное,мужской род,2 слонение единственное число, именительный падеж, что? челнок подлежащее