Синтаксический анализ простого предложения - над светлым озером пурпуровой зари вечерний пламень потухает, и лексический разбор слов - потухает и челнок.
Русский язык
Синтаксический анализ простого предложения - над светлым озером пурпуровой зари вечерний пламень потухает, и лексический разбор слов - потухает и челнок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Над озером зари-дополнение подчеркивается -------- пламень-подлежащее подчеркивается _____________ потухает-сказуемое подчеркивается ========= светлым,пурпуровой,вечерний-прилагательное подчеркивается ~~~~(волнистой линией)
Гость:
что? пламень-_______- подлежащее что делает? потухает- сказуемое какой? вечерний~~~~~~определение над предлог где?? озером и зари это будет обстоятельство _._._ над озером каким? светлым~~~~~~определение зари какой? пурпуровой~~~~~~определение потухает- н.ф потухать вид:совершенный, спряжение 2 спряжение наклонение:изьявительное, время- настоящее, число единственное лицо 3 лицо, род:ж. род что делает?потухает сказуемое челнок-сущ неодушевленное, нарицательное,мужской род,2 слонение единственное число, именительный падеж, что? челнок подлежащее
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