помогите написать сочинение на тему: Легко ли иметь свой голос?" пожалуйста))))

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В любом случае голос - это ответственность. Его имеют люди с 18 лет в России и Беларуси. На выборах у тебя есть право голоса. Но это совсем не весело. Ты понимаешь, что от твоего голоса может зависеть будующая власть в стране, а значит и судьба. В суде у взрослых людей тоже есть право голоса, но представьте: ваш друг совершил преступление на ваших глазах. Вы - свидетель. Вы обязаны сказать правду. Но как? Иметь свой голос - огромная ответственность. Такая же, как ответственность за своего ребенка. Все дети хотят стать взрослыми поскорей. Но их родители просто смеются над этим и говорят, что детство, это прекрасно. И они правы.