одно число меньше другого на 15 сумма равна 23 зарание спасибо
Алгебра
одно число меньше другого на 15 сумма равна 23 зарание спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть первое число - х тогда второе -у решать системой х-у=15 х+у=23 метод сложения 2х=38 х=19 подстовляем х 19+у=23 у=4 получается что первое число 19 , А ВТОРОЕ 4
Гость:
x+x+15=23 2x=8 x=4 первое число 4 второе 4+15=19 Ответ 19 и 4
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