прямой угол ABC луч BD разделяет на углы Abd и DBC.Угол ABD равен 25 градусам ,Сколько градуусов содержит угол DBC?
Математика
прямой угол ABC луч BD разделяет на углы Abd и DBC.Угол ABD равен 25 градусам ,Сколько градуусов содержит угол DBC?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол АВС-прямой, т.е. угол АВС=90 град угол АВД=25 град(по условию) угол ДВС=АВС-АВД=90-25=65 (град) Ответ: 65 град
Гость:
Прямой угол имеет 90 градусов,луч BD разделил его,соответственно 90-25=65градусов содержит угол DВС или можно через транспортир.
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