прямой угол ABC луч BD разделяет на углы Abd и DBC.Угол ABD равен 25 градусам ,Сколько градуусов содержит угол DBC?

Математика

прямой угол ABC луч BD разделяет на углы Abd и DBC.Угол ABD равен 25 градусам ,Сколько градуусов содержит угол DBC?

Автор: Гость