Одна мельница может смолоть 38 ц пщеницы за 6 ч,а другая-96ц за 15 ч,третья-35 ц за 7 ч.Как распределить 133 т пшеницы между мельницами, чтобы они мололи зерно втечении одного и того же времени?
Алгебра
Одна мельница может смолоть 38 ц пщеницы за 6 ч,а другая-96ц за 15 ч,третья-35 ц за 7 ч.Как распределить 133 т пшеницы между мельницами, чтобы они мололи зерно втечении одного и того же времени?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38/6 : 96/15 : 35 :7 =5:6.33:6.4 6.33x+6.4x+5x=13300 17.73x=13300 x=750 750*5=3750 750*6.4=4800 13300-4800-3750=4750 Ответ 3750, 4800, 4750
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