Одна мельница может смолоть 38 ц пщеницы за 6 ч,а другая-96ц за 15 ч,третья-35 ц за 7 ч.Как распределить 133 т пшеницы между мельницами, чтобы они мололи зерно втечении одного и того же времени?

Алгебра

Одна мельница может смолоть 38 ц пщеницы за 6 ч,а другая-96ц за 15 ч,третья-35 ц за 7 ч.Как распределить 133 т пшеницы между мельницами, чтобы они мололи зерно втечении одного и того же времени?

Автор: Гость