CuO+H2SO4 разбавленная=? СuO+H2SO4 концентрированная=?
Химия
CuO+H2SO4 разбавленная=? СuO+H2SO4 концентрированная=?
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Гость:
получиться СuSO4 +H2O
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