помогите решить задачу Для актового зала в первый день купили 6кресе,а во второй 4 кресла по той же цене.За все кресла заплатили 34 000р.Сколько рубле заплатили в первый день

Математика

помогите решить задачу Для актового зала в первый день купили 6кресе,а во второй 4 кресла по той же цене.За все кресла заплатили 34 000р.Сколько рубле заплатили в первый день

Автор: Гость