помогите решить задачу Для актового зала в первый день купили 6кресе,а во второй 4 кресла по той же цене.За все кресла заплатили 34 000р.Сколько рубле заплатили в первый день
Математика
помогите решить задачу Для актового зала в первый день купили 6кресе,а во второй 4 кресла по той же цене.За все кресла заплатили 34 000р.Сколько рубле заплатили в первый день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6+4=10 -кресел всего купили 2)34000 разделить на 10=3400-цена одного кресла 3)3400 умн. на 6 =20400 Кстати, очень дорогие кресла!!!!!
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