помогите решить задачу Для актового зала в первый день купили 6кресе,а во второй 4 кресла по той же цене.За все кресла заплатили 34 000р.Сколько рубле заплатили в первый день

Математика
помогите решить задачу Для актового зала в первый день купили 6кресе,а во второй 4 кресла по той же цене.За все кресла заплатили 34 000р.Сколько рубле заплатили в первый день
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6+4=10 -кресел всего купили 2)34000 разделить на 10=3400-цена одного кресла 3)3400 умн. на 6 =20400   Кстати, очень дорогие кресла!!!!!  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Одна мельница может смолоть 38 ц пщеницы за 6 ч,а другая-96ц за 15 ч,третья-35 ц за 7 ч.Как распределить 133 т пшеницы между мельницами, чтобы они ...
Ответить
Химия
CuO+H2SO4 разбавленная=? СuO+H2SO4 концентрированная=?
Ответить
Математика
1)Лыжник проходит 4,5 км за 15 мин.За какое время лыжник пройдёт 15 км,если будет идти с такой же скорость? 2)Для приготавления драгоценного сплава...
Ответить
Математика
На посещение школьниками театра родители израсходовали 2/7 всех собранных денег,а на экскурсию 4/7 этой суммы.После осталось 2500руб.Сколько денег ...
Ответить
Математика
прямой угол ABC луч BD разделяет на углы Abd и DBC.Угол ABD равен 25 градусам ,Сколько градуусов содержит угол DBC? 
Ответить